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11 yaşındaki Ege, top oynarken feci şekilde can verdi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 23:29 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 23:32

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çalışma yapıldığı sırada, top oynarken devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Fatih Mahallesi, Dedekorkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elektrik direklerini değiştiren özel bir firmaya ait iş makinesi, halat yardımıyla kaldırdıkları direğin halattan çıkması sonucu, top oynayan ve kaçan topu almaya gelen Ege Eymen Gülentürk'ün üzerine devrildi. Gülentürk'ün direğin altında kanlar içerisinde kaldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Ege Eymen Gülentürk özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
 
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş makinesini kullanan E.T. (56) ve çalışan M. K.'yı (42) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Manisa Alaşehir Ege Eymen Gülentürk
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