11 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 68 testte 5 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 698 bin 483, 2'nci dozda 17 milyon 152 bin 942 ve 3'üncü dozda 2 milyon 887 bin 404 olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829 aşı uygulandı.

'BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN'