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11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulacak!

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 2:15 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 2:15

9 Orman Bölge Müdürlüğünde, 11 Orman İşletme ve Fidanlık Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara  göre, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya  Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge  Müdürlüğüne bağlı Dörtdivan ve Mudurnu Orman İşletme müdürlükleri, Denizli Orman  Bölge Müdürlüğüne bağlı Buldan Orman İşletme Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge  Müdürlüğüne bağlı Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne  bağlı Ilgın ve Hadim Orman İşletme müdürlükleri, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne  bağlı Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı  Çanakkale Orman Fidanlık Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı  Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü kurulacak.
 
 Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskipazar Orman İşletme  Müdürlüğünün ise Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmasına karar verildi.
 

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