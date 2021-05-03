11 öğretmen 43 öğrenci kendi bilim müzesini yaptı

"Let's Create a Science Museum" Projesi'nde sona gelindi

İstanbul Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Let's Create a Science Museum" eTwinning Projesi ile bilim müzesi oluşturarak tecrübelerini geliştirdi.

Sancaktepe Sultan II. Abdulhamid Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji Öğretmeni Necla SÖNMEZ ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Let's Create a Science Museum" (Haydi Bir Bilim Müzesi Oluşturalım) adlı eTwinning projesinin çalışmalarında sona gelindi.



KENDİ BİLİM MÜZELERİNİ YAPTILAR

15-18 yaş grubu aralığındaki öğrencileri içine alan, 2 ülkeden 11 öğretmen ve 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası eTwinning projesinde öğrenciler kendi icatlar dergilerini, son yıllarda gerçekleşen önemli bilimsel olayları içeren e-gazetelerini, kendi bilim dergilerini ve dinozorları araştırdıkları sanal müzelerini oluşturdu.







Aralık 2020 tarihinde başlayan projede pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerin bilimle aralarındaki bağın güçlendirilmesi, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, teknolojinin etkin kullanımının sağlanması ve ekip halinde çalışma motivasyonun artırılması hedeflendi. Bu amaçla projede öğrencilerin web 2.00 araçlarını etkin bir şekilde kullandıkları poster, deney, e-gazete, e-dergi, sanal müze ve animasyonlara yer verildi.





Bilimle ilgili eğlenceli deneyler, oyunlar, animasyonlar, bulmacalar ve zihin haritaları gibi pek çok etkinlikle zenginleştirilen projede öğrenciler diğer okullardaki arkadaşları ile oluşturdukları takımlarla iş birliği içinde çalışarak ortak ürünler elde etti. Ayrıca bu projede görevli öğrenci ve öğretmenlerce Covid-19 virüsünün tedavisinde bilimin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Bilimle ilgili eğlenceli deneyler, oyunlar, animasyonlar, bulmacalar ve zihin haritaları gibi pek çok etkinlikle zenginleştirilen projede öğrenciler diğer okullardaki arkadaşları ile oluşturdukları takımlarla iş birliği içinde çalışarak ortak ürünler elde etti. Ayrıca bu projede görevli öğrenci ve öğretmenlerce Covid-19 virüsünün tedavisinde bilimin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.





eTwinning NEDİR?