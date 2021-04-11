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11 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

11 Nisan 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 20:35

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 331 bin 858 TL. İşte, 11 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans oyunlarından Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 331 bin 858 TL. 11 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -13-16-19-29-34- ve +13 oldu.
 
Haftanın iki düzenlenen çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. 11 Nisan Süper Loto çekilişini bekleyenler ise Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
 
11 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
 
Haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Millipiyangoonline'da detayları ile verilen Şans Topu çekilişi ve sonuçları 11 Nisan akşamı saat 20:00'de canlı olarak gerçekleştirildi. Çekilişler canlı olarak Milli Piyango TV Youtube kanalından yayımlandı. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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