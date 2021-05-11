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11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son durum

11 Mayıs 2021 Salı - 19:31 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 19:35

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

 

 

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