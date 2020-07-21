11 maddelik sosyal medya düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi kapsamı!

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Sosyal medya için yasal düzenleme çalışması tamamlandı. AK Parti Meclis grup yönetimi, düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Sosyal medya düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki, Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne? Sosyal medya kanun teklifi ne zaman meclise gelecek? Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi...

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Sosyal medya düzenlemesi çalışmasında yeni adımlar atılıyor. AK Parti Meclis grup yönetimi, düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a sundu. Sosyal medya düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı 'na sunulacak. Peki, Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne? Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? Sosyal medya kanun teklifi ne zaman meclise gelecek? İşte 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi...

AK Parti, 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi, meclise sunacak.

11 MADDELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.

AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan 'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.