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11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 12:45 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 12:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj (deniz salyası) temizlendiğini belirtti.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği  çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
 
Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha  da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci  gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek  düzenli depolama sahalarına gönderdik." ifadelerini kullandı.
 
Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132,  Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp  müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.
 
Mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari  para cezası
 
Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden  Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan  işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara  Denizimizin temizliğinde, sahada 1550 arkadaşımızla çalışıyoruz. İstanbul  Üniversitesi ile organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair  çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini  artıracak projemizi başlatacağız. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız  çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz. 'Marmara  Hepimizin' anlayışıyla hareket ediyoruz."

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