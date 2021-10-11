11 Ekim Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bugün kabine toplantı kararları neler olacak, gündem konuları ne?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? En son 27 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Fahiş fiyat artışları ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin gündem konusu olduğu kritik Kabine Toplantısından yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. İşte 11 Ekim Kabine Toplantısı saati ve gündeme alınacak konu başlıkları…

Kabine Toplantısı bugün var mı, sorusu yanıt buldu. Vatamdaşlar 11 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler, yerli aşı çalışmaları ve fahiş fiyat artışının görüşüleceği kritik toplantının detayları şimdiden merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 11 Ekim Pazartesi saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kritik toplantısını ardından Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NE, HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kabine Toplantısının ana gündeminde koronavirüsle mücadelede son gelişmeler, yerli aşı çalışmaları ile market ve pazarlarda dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışı ile ilgili çalışmaları kabineye sunması bekleniyor.