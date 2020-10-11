11 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 1.32 EURO 9,3020 -0.52
USD 7,8560 -1.10 ALTIN 487,380 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

11 Ekim corona virüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

11 Ekim 2020 Pazar - 19:03 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 19:23

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.


Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1212 kişi  iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335  bin 533, vefat sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32  bin 339 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2,  yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411.  Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık  çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız,  güvenin." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.