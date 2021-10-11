11 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! 188 can kaybı, 30 bin 563 yeni vaka

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 30 bin 563 olurken can kaybı ise 188 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım.