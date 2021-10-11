11 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 1.31 EURO 10,4160 0.31
USD 9,0010 0.36 ALTIN 508,460 0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

11 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! 188 can kaybı, 30 bin 563 yeni vaka

11 Ekim 2021 Pazartesi - 20:18 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 20:22

Türkiye'nin 11 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi.


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 30 bin 563 olurken can kaybı ise 188 oldu.
 
BAKAN KOCA'DAN UYARI
 
Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım.
 
 

ETİKETLER

koronavirüs tablo vakasayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.