11 belediyeye en az 4 bin TL maaşla personel alımı! 60 KPSS puanı ile memur alınacak!

Farklı illerde 11 belediyeye memur alımı yapılacak. Belediyeler resmen duyurdu. Memur alımı başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar belli oldu. Başvurular 2021 Nisan ayında başlıyor. Belediyelere en az 4.000 TL maaşla, 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. Peki, Belediyelerde memur olmak için şartlar ne? Belediye memur başvuruları nasıl yapılır? İşte belediyelere memur alımı 2021 başvuru şartları!

Farklı şehirlerde bulunan 11 belediyeye memur alınacak. Farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere memur alımı ilanları yayınlandı. Belediyeler tarafından resmen duyurusu yapılan ilanlar için en az lise mezunu olma ve KPSS 'den de en az 60 puan alma şartı aranıyor. 11 belediye tarafından yayınlanan memur alımına ilişkin detaylar haberimizde. Peki, Belediyelerde memur olmak için şartlar ne? Belediye memur başvuruları nasıl yapılır? İşte belediyelere memur alımı 2021 başvuru şartları!

1- Edirne Belediyesi'ne itfaiye eri alınacak!

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacak.

Edirne Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 26 Nisan 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihi mesai bitimine kadar imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacak.Çankaya Belediyesi 27 memur alacak!

2- Çankaya Belediyesi memur alacak!

Çankaya Belediyesi memur alımı ilanına göre, Çankaya Belediyesi'ne nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Çankaya Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, Çankaya Belediyesi memur alımı sözlü sınavına katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecek. Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak. İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacak.

3- Şişli Belediyesi 50 zabıta memuru alıyor!

Şişli Belediyesi KPSS'den en az 70 puan ile 50 zabıta memuru alacak. Adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmaları ve en az B sınıfı veya en az A2 Motosiklet ehliyetine sahip olmaları gerekiyor.

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı için adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için, başvuru belgelerini 19 Nisan 2021 - 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

4- Beykoz Belediyesi KPSS'den en az 65 puanla memur alacak!

İstanbul Beykoz Belediyesi memur alıyor. Beykoz Belediyesi memur alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Beykoz Belediyesi'ne veznedar, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni alınacak.

Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Beykoz Belediyesi memur alımı başvurusu için adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla; Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine posta yolu ile başvuru yapabilecek. Ayrıca, başvurular elektronik ortamda https://form.beykoz.bel.tr/basvuru web adresinden veya basvuru@beykoz.bel.tr elektronik posta adresinden de yapılabilecek.

5- Fatih Belediyesi 40 zabıta alıyor!

Fatih Belediyesi zabıta alımı ilanı yayınlandı. İlanda adaylarda KPSS'den en az 75 puan alma şartı bulunuyor. Fatih Belediyesi zabıta alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Başvurular 30 Nisan mesai bitimine kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını Fatih Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapacak.

6- Nevşehir Kozaklı Belediyesi memur alıyor!

Nevşehir Kozaklı Belediyesi muhasebeci, şoför ve memur alacak. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim kurumundan mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapcak adayların KPSS'den en az 65, şoför kadrosu için de 70 almaları gerekiyor. Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20/04/2021 tarihinden 22/04/2021 günü saat 17.00’ye kadar mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar Elektronik ortamda, Belediyenin yaziisleri@kozakli.bel.tr e-mail adresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kozaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabilecekler.

7- Tokat Tanoba Belediyesi en az lise mezunu memur alıyor!

Tanoba Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu memur alınacak. Tanoba Belediyesi'ne KPSS'den en az 65 puanla, zabıta memuru ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26.04.2021 gününden 28.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Tanoba Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Şht.Er Adil Doğan Caddesi No: 10) müracaatlarını yapabilecekler. Ayrıca, ) Elektronik ortamda, Belediyenin bilgi@tanoba.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Tanoba Belediyesi Merkez/TANOBA adresine gönderilebilecek.

8- Aksaray Taşpınar Belediyesi açıktan atama yoluyla memur alıyor!

Taşpınar Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere itfaiye eri, tahsildar, ve memur kadroslarına açıktan atama yoluyla memur alıyor. Adayların KPSS'den en az 65 puan almış olmaları ve lisans düzeyinde herhangibir programdan mezun olmaları gerekiyor. Adaylar 12.04.2021 - 16.04.2021 tarihleri arasında mesai günlerinde, mesai saatleri içerisinde, Taşpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. Ayrıca adaylar, başvuru belgelerini elektronik ortamda belediyenin belediye@taspinar.bel.tr internet adresine gönderebilecek.

9- Antalya Akseki Belediyesi mühendis ve mimar alacak!

Akseki Belediye KPSS'den en az 70 puan ile mühendis ve mimar alacak. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden 22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00) müracaatlarını yapabilecekler. Ayrıca, elektronik ortamda belediyenin yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecek.

10- Aksaray Ortaköy Belediyesi mühendis alımı ilanı yayınlandı!

Aksaray Ortaköy Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla mühendis kadrosuna açıktan atama yoluyla memur alınacak. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan almaları, mühendislik Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları gerekiyor. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06/04/2021 tarihinden 08/04/2021 gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler. Adaylar başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda belediye@ortakoy.bel.tr e-mail adresinden de yapılabilecek.

11- Çankırı Yaylakent Belediye Başkanlığı memur alıyor!