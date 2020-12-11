Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.'' ifadelerini kullandı.
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- 11 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...
11 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...
11 Aralık 2020 Cuma - 19:42 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 19:45