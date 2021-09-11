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108 lira hesaba yatıyor! 15 yaşını dolduran herkese...
Gençlere aylık 108 lira! Başvuranın hesabına yatıyor. 15 yaşını dolduran herkes alabiliyor. Başvuru şartları şu şeklide: 15 yaşını doldurmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış bulunmak.