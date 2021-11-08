108 lira günlük ödeme! İŞKUR başlattı yeni dönem...

İŞKUR'dan son dakika açıklaması. İşsiz yüz binlerce kişi kapsıyor. İşbaşı Eğitim Programı hem iş arayanlar hem de işverenler açısından kazan-kazan formülünün devreye sokulduğu bir sistem. Bu programları İŞKUR organize ediyor. İşyerleri program açmak için İŞKUR’dan talepte bulunuyor. Talepleri uygun görülürse, işyerlerine mevcut istihdamlarının yüzde 10’una kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı alma hakkı tanınıyor. İşyerleri bu kapsamda en az 3 ay süreyle tanınan kontenjan dahilinde İŞKUR katılımcılarını eğitim içerikli olarak çalıştırıyor. Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin en az yüzde 50’sini olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor hem de işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.