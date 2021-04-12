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104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada flaş gelişme! Tutuklama talebi...

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 23:54 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 0:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine  ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk  edildi.
 
Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest  bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti. 

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