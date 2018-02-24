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103 yaşında Afrin'de şehit olmak istiyor!

İHA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 23:33 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 0:06

Babası Çanakkale Cephesinde şehit olan 103 yaşındaki Osman Ateş, Afrin’in YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na katılıp şehit olmak istiyor


Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Balcı köyünde yaşayan 103 yaşındaki Osman Ateş, Mehmetçik’in Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) birlikte Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na katılmak istediğini dile getirdi. Babası Piyade Er Karaosmanoğlu Nazif’in Seddülbahir’de şehit düştüğünü söyleyen Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na katılma talebinde bulundu. Yakınları tarafından, elindeki Türk bayrağıyla görüntüye alınan Ateş, "Reisicumhurumuzdan Allah razı olsun. Babam Çanakkale’de şehit oldu, ben de şehit olmak istiyorum" diye konuştu.
 
 
 
 

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Osman Ateş Afrin Zeytin Dalı Operasyonu
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