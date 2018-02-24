103 yaşında Afrin'de şehit olmak istiyor!

Babası Çanakkale Cephesinde şehit olan 103 yaşındaki Osman Ateş, Afrin’in YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na katılıp şehit olmak istiyor

