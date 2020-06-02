1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler ne zaman?

Corona virüs nedeniyle işi etkilenen, kısa çalışma ödeneği alan ve ekonomik anlamda zorlanan vatandaşlara devlet tarafından 1000 TL sosyal yardım destek parası verilmeye devam ediyor. İlk olarak devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1. ve 2. faz ödemeleri verildi. Başvuru yapan ve hak kazananların ödemeleri hesaplarına yatırılırken, pandemi nedeniyle işi etkilenen, çalışamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar içinde üçüncü adım atıldı. 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin kendilerine ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 3. faz ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Pek çok vatandaş da 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucunu ve ödemelerin yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? Kimler 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı alabilir? 1000 TL pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranı...

Corona virüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneği alan veya işini yapamayan kişiler için devlet tarafından devreye alınan pandemi sosyal destek yardımı internette merak edilen konular arasında geliyor. 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı parası nasıl alınır, başvurular nasıl yapılır soruları ön plana çıkarken, pandemi sosyal destek yardımı için başvuranlar da sonuç sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi sosyal destek yardımı projesi ödemeleri için gözler 3. faz ödemeleri başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? Kimler 1000 TL pandemi sosyal destek yardımı alabilir? 1000 TL pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranı...

3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece tek kişinin başvurusu dikkate alınacak. Birinci faz ve ikinci faz yardımlardan faydalanmayan vatandaşlar üçüncü faza başvuru yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması farketmiyor. Aynı haneden 1 kişinin başvurusu değerlendiriliyor.

Başvuran kişinin hanesinde değerlendirmeye alınmayacak durumlar ise şöyle:

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memur lar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

KİMLER 3. FAZ SOSYAL YARDIM ALAMIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.