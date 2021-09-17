1000 liraya yükseltiliyor! Devlet ödeyecek

Yüz binlerce gence güzel haber! Aylık 1000 liraya yükseltiliyor. Onu da devlet ödeyecek. Stajyer öğrencilere müjde. Meslek liseleri ara eleman yetiştirmesi için teşvik ediliyor. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenlemeyle işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Rakamın da 1000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı 55 maddelik yeni ekonomi paketinde sona gelindi. Teklife göre, yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacak 55 maddelik teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

ARA ELEMANA TEŞVİK

Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenlemeyle işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Rakamın da 1000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

Yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.

Bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf olacak.

3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi, artık 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak.

YOUTUBER'LARA BANKA AYARI

Youtuber'lara da vergi kolaylığı getiriliyor. Videolara reklam alarak para kazananlar, vergi mükellefi oluyor ve defter tutma zorunluluğu getiriliyordu. Bu zorunluluk kaldırılıyor. Bu kişiler yine vergi mükellefi olacak ancak bankadan kendilerine özel hesap açacaklar. Bankalar da onlara yatan paradan stopaj kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak.