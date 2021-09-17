100 TL harcayan kazanıyor! Sadece yarın...

Cumartesi günü 100 TL alışveriş yapanlar kazanıyor. VakıfBank'tan kredi kartı olanlar için kazandıran kampanya! VakıfBank'tan yapılan açıklamada 100 TL alışveriş yapanlar 20 TL Worldpuan kazanıyor.

VakıfBank hem küçük esnafa hem de kredi kartı kullanıcıları için harekete egeçti. 100 TL harcayan 20 TL kazanıyor.

VakıfBank, bu yıl 13-19 Eylül'de gerçekleştirilen 34. Ahilik Haftası kutlamalarına, tüketicileri, alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya yönlendirecek özel bir kampanya ile destek veriyor.