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100 TL harcayan kazanıyor! Sadece yarın...

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 13:46 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 13:46

Cumartesi günü 100 TL alışveriş yapanlar kazanıyor. VakıfBank'tan kredi kartı olanlar için kazandıran kampanya! VakıfBank'tan yapılan açıklamada 100 TL alışveriş yapanlar 20 TL Worldpuan kazanıyor.


VakıfBank hem küçük esnafa hem de kredi kartı kullanıcıları için harekete egeçti. 100 TL harcayan 20 TL kazanıyor. 
 
VakıfBank, bu yıl 13-19 Eylül'de gerçekleştirilen 34. Ahilik Haftası kutlamalarına, tüketicileri, alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya yönlendirecek özel bir kampanya ile destek veriyor.
 
“Bugün Esnaf Kazansın” kampanyası kapsamında, 18 Eylül Cumartesi günü alışveriş tercihlerini VakıfBank üye iş yeri konumundaki esnaftan yana kullanan VakıfBank kredi kartı sahipleri, tek seferde yapacakları ilk 100 TL harcama karşılığında 20 Worldpuan kazanma şansına sahip oluyor. Yardımlaşma, hoşgörü, dostluk ve dayanışma gibi temel değerlerin taşıyıcısı olan Ahilik geleneğinin Anadolu’nun kültürel mirasından önemli yere sahip olduğunun bilincinde olan VakıfBank, bu geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkârı desteklemeyi önemsiyor, bu yönde pek çok çalışmaya imza atıyor. Bu yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında hem müşterilerine hem de üye işyeri esnafına fayda sağlayacak bir kampanyayı hayata geçiren VakıfBank, yılsonuna kadar VakıfBank üye iş yeri olacak esnaftan da ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ücreti almayacak.

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