Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango'da büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. 2021'e saatler kala milyonlar büyük çekilişi bekliyor. Hayaller kuruldu, planlar yapıldı. 2021'e şanlı biri olarak girmek isteyenler Milli Piyango bileti aldı. Bilet alan herkes büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Milli Piyango'nun bugüne kadarki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL, bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde talihli ya da talihlilerinin olacak. Milli Piyango da 100 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini vermiş olacak. Peki, 100 milyon TL ile neler alınır? Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ile neler yapılır? İşte 100 milyon TL ile yapabilecekleriniz...

Bir yılbaşı klasiği Milli Piyango 'da büyük ikramiye yapılan çekilişle sahibini bulacak. Canlı yayınlanacak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ile 100 Milyon TL talihli ya da talihlilerinin olacak. Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL bu akşam sahibini bulacak.

Bu yıl ilk kez Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edecek. 2020'yi geride bırakırken 2021 yılı yılbaşı ikramiyesi ile talihli veya talihlileri daha yılın ilk anlarında milyoner yapacak. Peki, Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL ile neler alınır? 100 milyon TL ile neler yapılır? İşte 100 milyon TL ile yapılabilecekler...

2020'den umduğunu bulamayanlar umutlarını 2021'e bıraktı. Yeni yıl heyecanı yaşanırken yılbaşı gecelerinin olmazsa olması Milli Piyango bu gece talihlilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek. 80 milyon nefesini tuttu. Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinin kime çıkacağı merak edilirken tarihin en büyük ikramiyesi bugünkü talihlilerini bekliyor. Milli Piyango'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Büyük ikramiye görücüye çıktı. 2021'e milyoner olarak başlayacak şanslı talihliler bu gece yapılacak büyük ikramiye ile hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak.

100 MİLYON TL İLE NELER ALINIR?

100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi 100'er adetlik desteler halinde almak isterseniz 200 liralık banknotlardan 5 bin deste ediyor.

Gramı 460 liradan 217 bin 391 gram altın, tanesi 724 liradan 137 bin 931 adet çeyrek altın, 3004 liradan toplam 33 bin 288 adet Cumhuriyet altını ya da tanesi 460 bin liradan 217 adet külçe altın sahibi olabilirsiniz.

100 milyon TL ile 350 bin değerinde 285 adet 3+1 daire satın alabilir. Her birini 2.500 liradan kiraya verip 962.500 lira kira gelirine sahip olabilirsiniz. Ortalama 1 milyon değerinde 100 adet villaya sahip olabilir, her birini ortalama 1,5 milyon gelir elde edebilirsiniz.