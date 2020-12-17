Ve geri sayım başladı. Heyecan dorukta... Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. 2021'e geri sayım başlamışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı. Öte yandan İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, büyük ikramiyenin satılmayan bir bilete çıkması durumunda ne olacağını aktardı.

31 Aralık gecesi şanslı rakamlar hangisi olacak? Heyecan şimdiden dorukta. 100 milyon liralık büyük ikramiye için geri sayım başladı.

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman, Eminönü'nde mikrofonlarını hem bilet alanlara, hem de bilet satan emekçilere tuttu.

Fulya Öztürk'ün mikrofon tuttuğu emekçiler, "Günde ortalama 300 çeyrek, 400 çeyrek, 500 çeyreğe kadar satıyoruz." cevabını verdi. Öte yandan röportaj yapılan vatandaşlardan bazılarının 20 taneye kadar bilet aldığı görüldü.

ÇEKİLİŞ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR SÜRECEK

'Büyük ikramiye satılmayan bir bilete çıkarsa ne olur?' sorusuna İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı şöyle cevap verdi:

Ve 100 milyon TL için geri sayım başladı Çekiliş büyük ikramiye çıkana kadar sürecek

Satılmayan bilete çıkarsa, tekrar çekiliş yapılacak ve satılmış bilete çıkarılacak. O ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş yapılacak. Bu zamana kadar tüm talihlilerimiz ikramiyelerini almışlardır. Çıkan ikramiyenin üzerinden bir takvim yılı geçmeyecek. Bu kanun gereğidir. Talihli böyle bir hataya düşerse o ikramiye hazineye kalır.

Büyük ikramiye 100 milyon TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Toplamda 563 milyon 400 bin TL tutarında ikramiye dağıtılacak. Biletler gezici ve sabit bayilerden, marketlerden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.