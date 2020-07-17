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100 metrelik uçurumdan yuvarlanan orman memuru kurtarıldı

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 17:49 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 17:49

Bolu Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ayağı kırılan orman muhafaza memuru Durası Partlak (58), UMKE ve AFAD'ın yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yakınlarında bulunan Ayı Kayası mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda çalışma yapan orman muhafaza memuru Durası Partlak, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yuvarlandı.
 
Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Partlak, ayağı kırıldığı için yürüyemeyince durum UMKE, AFAD ve 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, sağ ayağında kırık olan orman muhafaza memurunu sedyeye bağladıkları iple bulunduğu yerden yukarıya çekti.
 
 
Zorlu arazideki kurtarma operasyonu yaklaşık 2 saat sürdü. Durası Partlak, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 

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Bolu Yedigöller orman memuru
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