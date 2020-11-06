100 depremzede aileye bir yıl ücretsiz oturacakları ev tahsis edildi

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 114 kişi yaşamını yitirdi, 1035 kişi de yaralandı. Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan Bornova’da yaraları sarmak için harekete geçildi. Bornova Belediyesi, evsiz kalan 200 depremzede aileye bir yıl boyunca ücretsiz barınabilecekleri evlerin anahtarlarını teslim etti.
Anahtar teslim töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kış koşullarının yaklaştığını, depremden evleri zarar gören ve oturulamaz hale gelen ailelere hızla kalıcı konutlar bulunması gerektiğini ifade etti.Başkan İduğ, “İşte bu nedenle, evlerini kaybeden vatandaşlarımızı bundan sonrası için kalıcı, güvenli ve konforlu konutlara yerleştirilmeniz gerekiyor. Burada hem merkezi hükümete, hem de yerel yönetimlere düşen görevler var. Şu anda sağlanan 100 konut imkanı, maddi tarafının ötesinde çok hızlı aksiyon alınması anlamında çok önemli. Bu büyük katkıyı sunanları kanatsız melek olarak görüyor, çok teşekkür ediyorum” dedi. Evi depremde hasar gören 100 aileye daha ev tahsis edilecek.
BAKAN KURUM: YENİ EVLER 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de yaptığı açıklamada bugüne kadar 47 bin 689 binada, 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtmişti. Kurum " Acil ağır hasarlı ve yıkık binamız 283 ve 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Yeni evler 1 yıl içinde teslim edilecek" demişti.