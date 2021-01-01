100 bin memur alımı yapılacak! Yeni yılda kamuya doktor, eczacı, hemşire, bekçi, madenci, emniyet ve din görevlisi alınacak…

Kamu personel alımı yapılacak. 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek. Öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar alım yapılacak. Kamu kurumları yeni ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak.

100 bin memur alımı yapılacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre üniversiteler yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi. Yeni yılın bütçesinde kamu personel giderleri yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 artırıldı. Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 145 personel alacak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen, Devlet Su İşleri 63 mühendis, DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü, BTK 30 bilişim uzman yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ve Emniyet ve Genel Müdürlüğü 400 bekçi alımı yapacak. PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.

6 binin üzerinde engelli çalışan alımı gerçekleşecek

Kamuya 6 binin üzerinde engelli çalışan alımı gerçekleşecek, ihtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle ilave personel atamaları devam edecek. Covid-19'la mücadele kapsamında sağlık personel sayısı artırılacak. Üniversiteler bugün itibariyle yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan desteklerle oluşturulan istihdam 2021'de 100 bin kişiye, 2022'de 101 bin 500 kişiye ve 2023'te 102 bin kişiye ulaşacak. Yeni dönemde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde de 60 binin üzerinde ilave istihdam bekleniyor. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları güncellenirken, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. Aynı kapsamda çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemiyle başarılı personel ödüllendirilecek.

MSB uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak. Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak.

BTK 30 bilişim uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla, bir önceki sınavda doldurulamayan kadrolar için bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Bu kapsamda, hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 kişilik alım gerçekleştirilecek

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 50 personel istihdam edilecek.Söz konusu alıma yönelik sözlü sınav için 4-15 Ocak 2021 döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 40 öğretmen alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak.

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

TÜBİTAK 90 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

250 uzman yardımcısının alınacağı bölümler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca alınacak 250 uzman yardımları şu bölümlerden alınacak:

"İktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25, sosyal hizmet bölümünden 20, maliye ve muhasebe bölümlerinden 15, sosyoloji bölümünden 10, işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10, çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10, gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5, basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5, mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7, eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3, fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5."