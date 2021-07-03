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Tanesini 1 TL'den satıyor! Mesleğini bıraktı, bu işe başladı, şimdi...
10 yıl bankada çalıştıktan sonra hayallerinin peşinden giden Aylin Yılmaz, yeni bir sektöre adım attı. Tanesini 1 liradan satıyor. Ürettiği ürünü birçok ülkeye ihraç edecek.
Ankara’da, İngilizce işletme ve insan kaynakları yönetiminden mezun olduktan sonra 10 yıl bankada çalışan34 yaşındaki Aylin Yılmaz, 2 yıl önce mesleğini bırakıp, dedesinden kalan buğday tarlasında ölmez otu yetiştirmeye başladı. Yılmaz, ölmez otu fidelerinin tanesini 1 TL'ye satarak, tarımsal üretime destek oluyor. Yılmaz, hedefinin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ölmez otunun yağını üretip, ihraç etmek olduğunu söyledi.