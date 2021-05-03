10 yıldır demircilik yapıyor! 'Hiç de zor değil'

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Özlem Kapağan (41) ev işlerini bitirdikten sonra sık sık yardımına gittiği eşi İlhan Kapağan'ın kaynak ve demir ustalığı işini elinden aldı. İlhan Kapağan, 10 yıl önce iş yerini eşine bırakıp, taksi şoförlüğü yapmaya başladı. İş yerine gelen müşterilerin önce şaşırdığını, ancak zamanla alıştığını belirten Kapağan, “Kolay ya da zor diye bir şey yok, önemli olan o zorlukları yenebilmek" dedi.