10 yıldır aynı aracı kullanıyordu! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracıyla Hollanda Amsterdam'dan Sivas 'a gelen Hasan Hüseyin Kılıç isimli gurbetçi vatandaş, minibüs aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu ve plaka kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde araç üzerinde takılı olan Hollanda plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Araçta kardeşiyle birlikte seyahat eden Hasan Hüseyin Kılıç, 10 yıldır kullandığı aracının plakasının başka araca ait çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekipler, aracın motor şasesinin kontrolünü yapmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürdü.