10 yıl üzerinde çalıştığı projeyle evini güneşle ısıttı

“Güneş fatura kesmez”

"Isı depolanabilecek"

Yakın bir tarihte güneşten elde edilecek ısının depolanmasının da yapılabileceğine dikkat çeken Gözlükaya, “Sistemle birlikte bir 1,5 yıl içinde de ısıyı depolama sistemi gündeme gelecek. Şu anda dünyada çözüldü. Isı depolanabiliyor. Nasıl elektrik akülerde bataryalarda depolanabiliyorsa, güneş panellerinden elde ettiğimiz sıcak su nasıl boyner vasıtasıyla bir hafta, on gün ısısını muhafaza ediyorsa, ısıda bir takım karışımlar yardımıyla depolanabilir. ARGE çalışmamız bitiyor. Çalışmadan sonra her evde 2 ile 3 metre küplük bir sistemle evin ısısı sağlanabilecek. Bu çok uzak değil yakın. 1, 1,5 yıl sonra hazır. Bazı Avrupa ülkelerinde bu yaşanıyor. Bölgesel ısıtma yapılabiliyor. Sistemin mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Güneye bakan bir cephe duvar, balkon olabilir. Güneş gördüğü takdirde, hem yazın hem kışın kullanılabilir. Yazın kurutmaya yönelik orman köylüleriniz ev hanımlarımız kooperatiflerimiz rahatlıkla dört panelle her seferde 150 kilograma yakın ürünü kurutabilirler” diye konuştu.