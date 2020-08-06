10 yıl çalışana emeklilik! 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?

İşçi, polis, öğretmen, memur fark etmiyor, 10 yıl çalışan çalışanın emekli olup olmayacağı merak ediliyor. Bir çalışanın emekli olabilmesi için, yaş, prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir. Peki, 10 yıl çalışana emeklilik hakkı tanılıyor mu? 10 yıl çalışan emekli olabilir mi?

Hayatının büyük bir bölümünü çalışmak zorunda kalan her insan, sabırsızlıkla emekli olacağı günü ve yaşı bekler ya da askerlik, doğum borçlanması gibi erken emeklilik yollarını araştırır. Askerlik, doğum borçlanması, yıpranma payı gibi kısmi emeklilik de erken emeklilik yollarından birini oluşturuyor. Eğer kısmi emeklilik yapılabilmesi için ise 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak, 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Peki, 10 yıl çalışan emekli olabilir mi? 10 yıl çalışana emeklilik hakkı hakkında merak edilenler…

10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK!

Çalışan kişi, kısmi emeklilik seçeneğini seçerse, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlama koşuluyla, erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendirilmektedir. Yıl şartı kalkıyor ancak prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor ve yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Öte yandan kısmi emeklilikte alınacak emekli maaşı da düşük oluyor.