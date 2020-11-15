10 yeni aracı 30 metreden aşağı attılar! İşte o anlar...

Volvo Cars, kurtarma hizmetlerinin herhangi bir çarpışma senaryosuna karşı hazır olması, sıradan çarpışma testlerinin ötesine geçmesi ve en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları bile deneyimleyebilmeleri için, yakın zamanda çeşitli önlemler aldı. Birkaç yeni Volvo 'yu ilk kez 30 metre yükseklikte bir vinçten aşağıya bıraktı.

Hasarlar inceleniyor

Bu yaklaşım, otomobil lerde en kötü çarpışma senaryolarında karşılaşılabilecek hasarlara benzer hasarlar oluşturmaya yardımcı oldu: çok yüksek hızda gerçekleşen otomobil kazaları, bir otomobilin bir kamyona yüksek hızda çarptığı kazalar veya bir otomobilin yandan şiddetli bir şekilde darbe aldığı kazaları düşüşün. Bu gibi durumlarda, otomobilin içinde yer alan insanların durumu kritik olabilir. Bu nedenle öncelik, sektörde "hayat çeneleri" olarak bilinen hidrolik kurtarma aletlerini kullanarak insanları otomobilden mümkün olduğunca hızlı dışarıya çıkarmak ve bir hastaneye ulaştırmaktır. Kurtarma uzmanları genellikle altın saatten bahsederler: Yaralının kaza meydana geldikten sonra en geç bir saat içinde hastaneye götürülmesi gerekir.

Kurtarma çalışmaları da önemli

Volvo Cars Trafik Kazaları Araştırma Ekibi'nde kıdemli bir araştırmacı olan Håkan Gustafson, " İsveç kurtarma hizmetleriyle yıllardır çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz aynı: yolların herkes için daha güvenli olması. Umarız hiç kimsenin başına çok şiddetli bir kaza gelmez. Ancak bütün kazaları önlemek mümkün değil. Bu nedenle, çok şiddetli bir kaza meydana geldiğinde elimizde hayat kurtarmaya yardımcı olacak yöntemler olması büyük önem taşıyor” dedi.Kazalardan ve kurtarma çalışmalarından elde edilen tüm sonuçlar, kapsamlı bir araştırma raporunda toplanacak. Bu rapor, diğer kurtarma çalışanlarına ücretsiz olarak sunulacak. Bulgulardan yararlanmalarına ve hayat kurtarma yeteneklerini daha da geliştirmelerine olanak sağlanacak.