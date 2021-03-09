10 yaşındaki Suriyeli Melek'in korkunç ölümü!

Serike bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkiinde Suriyeli Melek El Ubeydin ailesi serada çalışmaya gitti. Bu sırada bahçedeki çardakta kurulu salıncakta sallanan Melek El Ubeydin boğazına ip dolandı. Melek El Ubeydin çırpındığını gören anne ve babası, koşarak yanına geldi. Çocuğun boğazını ipten kurtaran aile kendilerine ait araç ile Serik Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan Melek El Ubeyd doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Melek El Ubeydin cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cenaze Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.