10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Türkiye'den sert tepki: Kabul edilemez!

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 18, 2021
Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez.
Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir. https://t.co/eJ8K84vq7u