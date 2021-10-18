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10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Türkiye'den sert tepki: Kabul edilemez!

18 Ekim 2021 Pazartesi - 22:05 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 22:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada 10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan Osman Kavala çağrısına tepki gösterdi.


Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi. 

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