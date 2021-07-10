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10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:32 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 22:32

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 178 milyon TL'yi aştığı Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş gerçekleşti. 10 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 178 milyon 903 bin 594 TL.
 
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar 8-46-58-66-71-53 ve 84 joker numarası olarak belirlendi.
 
Çılgın Sayısal Loto 10 Temmuz çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 293.320,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 362 kişi 1.620,55 TL, 3 bilen 13.128 kişi 111,70 TL ve son olarak 2 bilen 202.125 kişi 10,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
 

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