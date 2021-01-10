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10 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

10 Ocak 2021 Pazar - 21:16 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 21:16

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 934 bin 348 TL. Şans Topu nasıl oynanır?


Sisal Şans oyunlarından Şans Topu, haftanın iki günü canlı ve noter huzurunda çekiliyor. Şans Topu'nda haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 1 milyon 934 bin 348 TL. 10 Ocak 2021 Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -3-10-12-13-17- ve +5 oldu. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraların açıklanmasının ardından detaylar da vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte, 10 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...
 
10 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Şans Topu, pazar ve çarşamba günlerinin oyunlarındandır. 10 Ocak Pazar günü Şans Topu çekilişine katılanlar ise sonuçların ne zaman belli olacağını merak ediyor. Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrasında 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

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