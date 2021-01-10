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10 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

10 Ocak 2021 Pazar - 19:04 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 19:30

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138  kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
 
Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona  ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon  196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807,  ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3,  yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7,  ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere  ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça  filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta  sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız  kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs 10 Ocak vefat sayısı
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