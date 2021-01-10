Bugün Çalışan Gazeteciler Günü. Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 10 Ocak günü düzenlenen, Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? 10 Ocak neden Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor? İşte Çalışan Gazeteciler Günü hakkındaki bilgiler...

10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak da anılan "Çalışan Gazeteciler Günü" 1961’den beri kutlanıyor. Türkiye’ye özgü bir kutlama günü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? 10 Ocak neden Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor? İşte Çalışan Gazeteciler Günü hakkındaki bilgiler...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür.

1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.