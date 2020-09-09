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10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride aranan Erol Volkan İldem öldürüldü...

09 Eylül 2020 Çarşamba - 13:57 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 14:14

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonunda öldürülen iki teröristten biri terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle kırmızı kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem, diğer teröristin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kırmızı Kategori"deki Erol Volkan İldem ile "Gri Kategori"deki Fadime Çakıl'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 
İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi. "Yıldırım-4 Munzur  Kutu Operasyonu kapsamında, İl  Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin,  terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise  500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan,  Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.Ayrıca Hakkari Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. "
 

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terörist terörden aranan Erol Volkan İldem
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