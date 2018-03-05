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10 milyon dolarlık dev Method-2 robotu için korkutan iddia!

05 Mart 2018 Pazartesi - 2:14 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 2:14

Amazon.com sahibi Jeff Bezos’un Method-2 adlı robotu görücüye çıktı. G. Koreli Hankook Mirae Technology’nin geliştirdiği 1.6 tonluk robotun askeri amaçlar için geliştirildiği iddia edildi


Amazon.com’un sahibi Jeff Bezos’un firmasının bir tanıtımında kullandığı Method-2 adındaki dev robot hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amerikan CNBC Televizyonu tarafından tanıtılan robot, Güney Koreli Hankook Mirae Technology tarafından geliştirildi. Bir insan tarafından gelişmiş kumanda teknikleriyle yönetilen robot, 4 metre boyunda ve 1.6 ton ağırlığında. Öte yandan Method-2, parmaklarını insan gibi kullanabiliyor.
 
Gazete Habertürk'ün haberine göre firma, 100 milyon dolara mal olan robotun askeri amaçla geliştirilmediğini belirtiyor. 

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Method Jeff Bezos Method-2 korkutan iddia
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