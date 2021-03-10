10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 618 bin 932 TL. 10 Mart 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -22-28-29-30-32- ve +7 oldu.
10 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş ardından 5+1 bilen 2 talihli 309.466,35 TL'nin sahibi oldu.