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10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

10 Mart 2021 Çarşamba - 20:32 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 20:32

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 618 bin 932 TL. İşte, 10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 618 bin 932 TL. 10 Mart 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -22-28-29-30-32- ve +7 oldu.
 
10 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş ardından 5+1 bilen 2 talihli 309.466,35 TL'nin sahibi oldu.
 

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