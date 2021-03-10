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10 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Mart 2021 Çarşamba - 20:56 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 21:11

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin  556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  814 oldu.
 
Son 24 saatte 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.
 
Test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 821  bin 943, vefat sayısı 29 bin 227, ağır hasta sayısı 1309 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8,  yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4,  ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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