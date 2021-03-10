10 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 123.042.633,43 TL olarak açıklandı. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti mi?

Çılgın Sayısal Loto 'da rekor ikramiye için çekiliş heyecanı yaşandı. 10 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-23-30-49-53-87 ve joker: 22 oldu.

10 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve millipiyangoonline üzerinden takip edildi. Çekiliş ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.