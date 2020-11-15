10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalin aziz milletin ve Malatya 'nın manevi değerlerini esas alan hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla 2010'da Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle başlatıldığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar düzenlenen festivallerde, Malatya'dan ülkeye ve tüm dünyaya beyaz perde vasıtasıyla verilmek istenen mesajlara, ailenin ve toplumun temelini oluşturan manevi değerlere ve bizi biz yapan geleneklere temel oluşturulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: