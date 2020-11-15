16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,1030 0.17
USD 7,6830 0.03 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

10. Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 21:05 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 21:05

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Malatya Uluslararası Film Festivali"nin iptal edildiği bildirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  festivalin aziz milletin ve Malatya'nın manevi değerlerini esas alan  hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlamak, kentin ulusal ve uluslararası  alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla 2010'da Malatya Valiliği, Malatya  Belediyesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle başlatıldığı  hatırlatıldı.
 
Bugüne kadar düzenlenen festivallerde, Malatya'dan ülkeye ve tüm  dünyaya beyaz perde vasıtasıyla verilmek istenen mesajlara, ailenin ve toplumun  temelini oluşturan manevi değerlere ve bizi biz yapan geleneklere temel  oluşturulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Bu yıl 10'uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin  hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basın-yayın organları ve sosyal  medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi,  bizleri üzmüştür. Diğer taraftan, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini artıran  pandemi sürecinde tedbir maksatlı alınan kararların öneminin her geçen gün daha  fazla hissedildiği, herkesin malumudur. Bu gelişmeler muvacehesinde yapılan  değerlendirme neticesinde iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve  sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne  geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha  sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla pandemi sürecinin  gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10'uncusu düzenlenmesi planlanan  Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararıyla  iptal edilmiştir."
 

ETİKETLER

Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Film Festivali
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.