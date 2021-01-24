10 kilo vermenize yardımcı olabilecek 5 beslenme değişikliği!

Kilo vermek için yüzlerce farklı strateji var. Pek çoğumuz hangisini seçeceğimizi düşünürken beslenme düzeninizde yapacağınız birkaç küçük ayar, kilo verme yolculuğunu destekleyebilir. 'Kilo vermek için ne yapmalıyım?' diyorsanız işte 10 kilo vermenize yardımcı olabilecek 5 basit beslenme değişikliği!

Beslenme düzeninizde yapacağınız birkaç küçük ayar, hayatınızda çok büyük değişiklikler yapmadan kilo vermenize yardımcı olabilir. Günlük yeme alışkanlıklarında yapacağınız değişikliklerle ve uygulayacağınız basit adımlarla 10 kilo vermek mümkün. İşte kilo kaybetmenize yardımcı olabilecek basit beslenme değişiklikleri...

1. Şekerle tatlandırılmış içecekleri içmeyi bırakın!

Yetişkinlerin çoğu günde 1 sağlıksız şekerle tatlandırılmış içeceklerden 145 kalori tüketiyor. Günde bir şekerli çay, bir kutu kola ve bir bardak elma suyu içerseniz, bu 350'den fazla kalori anlamına geliyor. Günlük olarak bu şekerli içeceklerin yerine su ve şekersiz içecekler tüketmek kilo vermenize yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar şekerli içecekler ve kilo arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

2. Rafine karbonhidrat yerine işlenmemiş karbonhidratlara geçin!

Kilo vermek için tamamen karbonhidrattan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Sadece yediğiniz karbonhidrat türlerini ayarlamanız gerekiyor. Bu sadece biraz dikkat gerektiren basit bir değişiklik. Rafine karbonhidratlar, çoğu tahıl, ekmek ve diğer unlu mamuller, meyve suları ve paketlenmiş olan yüksek oranda işlenmiş gıdalardır. Üretim süreci, bu karbonhidratların lifleri ile besin değerini düşürüyor. Lif kaybı, besinlerin kan şekerinizi yükselttiği ve açlık sancılarına neden olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, liflerini ve besinlerini koruyan tam tahıllardan yapılmış ürünleri tüketmeye özen gösterin. Yüzde 100 tam tahıllı ekmek, esmer pirinç, yulaf ve kinoa gibi yüksek lifli, sağlıklı karbonhidratları seçin.

3. Porsiyon kontrolü

Çok sayıda olmasına rağmen, size büyük bir kase spagetti ve köfte servis edilirse, muhtemelen hepsini yersiniz. Yemek porsiyonlarınızı kontrol etmek, kilo vermenin en etkili yöntemlerinden biridir. Porsiyon kontrolünü uygulamaya başlamanın birçok yolu var. Daha küçük yemek tabakları kullanmak, yemekte yağı ölçülü kullanmak bunlardan birkaçı.

4. Öğle ve akşam yemeklerinde yarı yarıya kuralı!

Beslenme uzmanlarının kilo veren danışanlarına verdiği en yaygın ve etkili ipuçlarından biri, öğle ve akşam yemeklerinde tabağın en az yarısını sebzelerle doldurmalarıdır. Bu basit alışkanlık neden bu kadar işe yarıyor? Çünkü makarna, ekmek, pirinç, et ve işlenmiş yiyecekler gibi yüksek enerji yoğunluklu yiyecekler gibi sizi çok fazla kalori ile doldurmadan açlığınızı giderir. Sebzeler besleyicidir ve su içeriği ve lif bakımından yüksektir. Birçok çalışma, yüksek lifli diyetlerin düşük lifli diyetlere ve düşük enerji yoğunluklu sebze ve meyvelere karşı kilo kaybına ve daha fazla kilo düzenlemesine neden olduğunu gösteriyor.

5. Kahvaltıda simitten yumurtaya geçin!

Hedefiniz kilo vermekse, her zaman popüler olan simit, tost veya tahıl kahvaltısı güne başlamak için harika bir yol değildir. Bu tür yemek, kan şekerini yükseltir ve yemekten birkaç saat sonra (belki daha da erken) yoğun açlığı tetikleyen belirgin bir düşüşe neden olur. Bununla birlikte, protein tok tutar, kahvaltıda alabileceğiniz kalori miktarını azaltır ve kas onarımı ve yapımı için gereken besinleri sağlar.