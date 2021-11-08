10 Kasım tatil mi? Okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, işyerleri açık mı, çarşamba günü resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi, okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, işyerleri açık mı? sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Yıldönümü çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? İşte detaylar…

Ulu Önder Mustafa Kemal 83 yıl önce 10 Kasım günü saat 09.05'te gözlerini hayata yumdu. 10 Kasım tüm yurtta saygı ve özlemle anılırken 10 Kasım’ın tatil olup olmayacağı ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 10 Kasım tatil mi? Okullar, üniversiteler, bankalar, eczaneler, hastaneler, işyerleri açık mı?

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar ve devlet kurumları açık olacak, normal mesai saatine göre çalışacak.

10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.