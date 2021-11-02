10 Kasım tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi 2021, özel sektör ve kamuda resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi,10 Kasım'da okullar açık mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günün yaklaştıkça 10 Kasım günü hakkında yapılan aramalar da arıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı çeşitli programlarla anılırken, bu yas gününün resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar tatil mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. vefat yıldönümü nedeniyle 10 Kasım tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor. Bu yıl da 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar açık mı?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'inci yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.