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10 Kasım resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

09 Kasım 2021 Salı - 9:39 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 9:39

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle anılacak. Pek çok kişi bu özel günün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...


Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü  eş zamanlı olarak Türkiye'de törenlerle kutlanacak. 10 Kasım'da tatil olup olmadığı, okul, banka, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışıp çalışmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...
 
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
 
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.
 
10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?
 
10 Kasım,  Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer almadığı için okullar 10 Kasım'da açık olacak. Öğrenciler 10 Kasım'da da aynı saatte okullarına gidecek.
 

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