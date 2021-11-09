Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle anılacak. Pek çok kişi bu özel günün tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü eş zamanlı olarak Türkiye'de törenlerle kutlanacak. 10 Kasım'da tatil olup olmadığı, okul, banka, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışıp çalışmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Yarın resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?