Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' ün 82. ölüm yıldönümüne günler kaldı. Atamızı ebediyete uğurladığımız 10 Kasım 1938 yılına günler kala, bugünün resmi tatil olup olmadığı sorgulanırken, 10 Kasım’da okullar tatil mi, sorusu da azımsanmayacak derecede aranıyor. Peki, Okullarda 10 Kasım töreni olacak mı, anma etkinliği yapılacak mı?

10 Kasım okullar tatil mi? Okullarda 10 Kasım töreni olacak mı, anma etkinliği yapılacak mı? Atatürk’ün 82. Ölüm yıl dönümü yaklaştıkça 10 Kasım’ın üzerine yapılan araştırmalar da artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atamız saygı ve dualarla anılacak. Saatler 09.05’i gösterince tüm yurtta yas sirenleri çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, Atamız saygı duruşuyla anılacak. 10 Kasım Cumhuriyet Bayramı gibi sakin bir anma töreni ile gerçekleşecek. Peki, 10 Kasım’da okullar tatil mi?

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değil. Dolayısıyla okullar da tatil değil. Mustafa Kemal Atatürk okullarda saygı duruşu ve çeşitli etkinliklerle anılacak.

2020 RESMİ TATİLLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

19 Temmuz Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı