10 Kasım okullar tatil mi? Okullarda 10 Kasım töreni olacak mı, anma etkinliği yapılacak mı? Atatürk’ün 82. Ölüm yıl dönümü yaklaştıkça 10 Kasım’ın üzerine yapılan araştırmalar da artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atamız saygı ve dualarla anılacak. Saatler 09.05’i gösterince tüm yurtta yas sirenleri çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, Atamız saygı duruşuyla anılacak. 10 Kasım Cumhuriyet Bayramı gibi sakin bir anma töreni ile gerçekleşecek. Peki, 10 Kasım’da okullar tatil mi?
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos gibi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değil. Dolayısıyla okullar da tatil değil. Mustafa Kemal Atatürk okullarda saygı duruşu ve çeşitli etkinliklerle anılacak.
2020 RESMİ TATİLLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
19 Temmuz Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı