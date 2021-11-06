10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı?

10 Kasım tatil mi, okul ve üniversiteler açık mı? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yılında saygıyla ve özlemle anılacak. 10 Kasım'a az bir süre kala öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde anılacak. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM TATİL Mİ, OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

10 Kasım resmi tatil değil. Eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü de devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.