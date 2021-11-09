10 Kasım Dolmabahçe Sarayı ücretli mi? 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri

Dolmabahçe 10 Kasım’da ücretli mi, ziyaret saatleri nasıl? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde vatandaşlar Ankara’da Anıtkabir’e bu yılda ziyaretsiz bırakmayacak. İstanbullular Dolmabahçe Sarayı’nda atalarını anacak. Atatürk’ün İstanbul’da hayatını kaybettiği mekan olan Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım’da ücretli mi? 10 Kasım’da Dolmabahçe açık mı? Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl?

Atatürk'ün ölümün 83. yıldönümünde İstanbullu vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı'nda atalarını anacak. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yer alan Dolmabahçe'nin ziyaret saatleri ise 10 Kasım öncesi en çok merak edilen konu oldu. Peki; 10 Kasım Dolmabahçe açık mı, 10 Kasım Dolmabahçe ziyaret saatleri nasıl? 10 Kasım Dolmabahçe ücretsiz mi?

10 KASIM'DA DOLMABAHÇE ZİYARET SAATLERİ

Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı'na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.

Dolmabahçe Sarayı 09:00-16.00 saatleri ortasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

10 KASIM'DA DOLMABAHÇE ÜCRETLİ Mİ?

Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Merasimi aktifliklerine katılan tüm ziyaretçiler için saray fiyatsızdır.

Ulusal Saraylar Yönetimine ilişkin 0212 236 90 00 nolu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı giriş fiyatı;

Selamlık Tam bilet 50 TLHarem Tam bilet 40 TL

Selamlık + Harem 80 TL

Müze Kart Dolmabahçe Sarayı'nın yalnız Harem bölümünde geçerli